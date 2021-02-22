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01:59 22.02.2021

Глава МАГАТЭ смог договориться с Ираном о продолжении мониторинга атомных объектов

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Глава МАГАТЭ смог договориться с Ираном о продолжении мониторинга атомных объектов

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что смог договориться с Ираном о временном продолжении инспекций его ядерных объектов.

"Интенсивные консультации принесли хорошие результаты. У нас есть временная договорённость. МАГАТЭ продолжит необходимые операции по мониторингу и верификации в Иране", - написал он в твиттере.

Кроме того, Иран и МАГАТЭ в совместном заявлении пояснили, что согласно достигнутому соглашению, агентство продолжит такой мониторинг в течение максимум трёх месяцев.

Глава МАГАТЭ ранее на этой неделе посетил Иран, чтобы попытаться убедить иранские власти разрешить инспекторам агентства продолжить в полном объеме инспекции на ядерных объектах.

С 23 февраля в Иране вступит в действие пункт нового иранского закона, ограничивающий доступ инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.

В конце прошлого года парламент Ирана принял закон об ускоренном развитии атомной программы, согласно которому, в частности, Исламская Республика должна приостановить действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, если к 21 февраля США не снимут санкции, а европейские участники СВПД не выполнят свою часть обязательств.

Дополнительный протокол, подписанный Ираном в 2003 году, расширяет возможности МАГАТЭ по доступу к ядерным объектам и предусматривает проведение внезапных проверок.

В июле 2015 году шестерка международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Иран одобрили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В мае 2018 года США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции в отношении Ирана. Через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД.

В настоящее время идут переговоры по теме организации ЕС переговоров между США, Ираном и остальными первоначальными участниками соглашения по иранскому атому.

Теги: #договоренности #магатэ #иран
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