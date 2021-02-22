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00:46 22.02.2021

В ОАЭ стартовала оружейная выставка "IDEX-2021", Украина представлена новейшими перспективными разработками

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В ОАЭ стартовала оружейная выставка "IDEX-2021", Украина представлена новейшими перспективными разработками

На оружейной выставке "IDEX-2021", которая открылась в Абу-Даби (ОАЭ), Украина представила новейшие перспективные натуральные и макетные (масштабные) образцы продукции военного и двойного назначения, сообщили в Сухопутных войсках ВС Украины.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что на выставке продемонстрируют более десятка перспективных разработок и изделий.

В частности, будет выставлена модель наземного противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" и высокоточной реактивной системы "Ольха".

"Нептун" - современный украинский образец вооружения, управляемые ракеты которого являются малозаметными для вражеских радаров и способны уничтожать как корабли, так и наземные цели", – уточнили военные.

Также будет представлена высокоточная система залпового огня "Ольха", которая считается одной из самых мощных в мире в своем классе. Кроме того, вниманию посетителей выставки предложены натуральные образцы противотанковых ракетных комплексов "Скиф" и "Корсар" и макет разведывательно-ударного беспилотника "Сокол-300".

"Будут представлены возможности танка "Оплот", которые по ряду характеристик являются лучшими в мире; боевой машины БТР-4 и другие передовые разработки", – проинформировали украинские военные.

Выставка продлится до 25 февраля.

Теги: #оаэ #вооружение #выставка
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