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23:25 21.02.2021

В Эстонии усиливают меры по борьбе с Covid-19

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В Эстонии усиливают меры по борьбе с Covid-19

Правительство Эстонии приняло решение ввести с понедельника новые ограничения в связи с распространением заболеваемости коронавирусом.

В период школьных каникул, которые начинаются в понедельник, и затем по их завершении с 1 по 7 марта отменяются групповые занятия в детских и подростковых кружках, семинарах для взрослых и спортивных секциях, сообщила пресс-служба правительства.

С 1 марта по 7 марта школьники, начиная с 5 класса перейдут на удаленное обучение.

Публичные собрания и богослужения вне стационарных мест в помещениях разрешены при заполняемости до 50 процентов и при участии не более 200 человек. Это касается и развлекательных заведений. В мероприятиях под открытым небом может участвовать до 250 человек, но они должны соблюдать социальную дистанцию.

На предприятиях общепита с понедельника вступит в силу требование 50-процентной заполняемости. В саунах общего пользования, СПА, бассейнах и аквацентрах в течение предстоящих двух недель занятия спортом разрешены только при соблюдении санитарных ограничений.

Отмечается, что правительство ввело дополнительные меры ограничения в связи с высокой интенсивностью распространения коронавируса. За минувшую неделю рост заболеваемости составил 21,2%, на 12% выросло число госпитализированных.

Теги: #коронавирус #эстония #меры
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