Новые санкции ЕС против властей Беларуси прогнозирует оппозиция

Готовится четвертый пакет санкций Европейского союза против Беларуси, его могут обсудить в Брюсселе в понедельник, говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале члена президиума белорусского Координационного совета, руководителя народного антикризисного управления Павла Латушко в воскресенье.

"В настоящее время готовится 4-й пакет санкций, который будет обсужден в Брюсселе на заседании Совета министров иностранных дел буквально завтра. Процедура подготовки санкционного пакета предполагает конфиденциальность, однако можно исходить из того, что Евросоюз расширит санкционные списки судей и чиновников, а также силовиков. Более того, Евросоюз, действуя достаточно осторожно в плане санкций, крайне серьезно подошел к проработке комплексного юридического подхода", - отмечает Латушко.

По его словам, ряд стран ЕС не ограничится только санкциями. "Уже создается международный механизм по расследованию преступлений спецслужб и МВД против белорусского народа, в частности, уже активно формируется соответствующая фактологическая доказательная база", - сообщил представитель оппозиции.

Как сообщалось, в прошлом году ЕС ввел три пакета санкций против Беларуси. В декабре 2020 года было опубликовано постановление Совета ЕС по третьему санкционному пакету Евросоюза в отношении Беларуси, включающему 29 физических и семь юридических лиц.

Бывший посол Беларуси в Польше и Франции, экс-министр культуры Павел Латушко входит в состав Координационного совета, а также возглавляет народное антикризисное управление.

Латушко стал одним из первых руководителей, открыто высказавшихся против насилия в ходе акций протеста в Минске и в отношении задержанных граждан, не согласных с результатами выборов. 17 августа было объявлено об увольнении Латушко с поста руководителя Национального академического театра имени Янки Купалы. Основная труппа уволилась в знак солидарности и выражая протест против событий, происходящих в стране после 9 августа, основного дня голосования на президентских выборах.