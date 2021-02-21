Поиск заблудившегося 14 февраля в Карпатах туриста продолжается

Спасатели продолжают поиск заблудившегося 14 февраля в районе горы Гемба в Карпатах туриста из Киева, используется авиация, сообщили в ГСЧС.

По информации пресс-службы опубликованной на сайте ведомства в воскресенье вечером, 21 февраля при помощи вертолета Н-225 "Супер пума" спасатели провели воздушную разведку местности, где продолжаются поиски заблудившегося туриста из Киева.

Также в ГСЧС отметили, что спасательными группами осуществляется обследование местности на предмет схода лавин или падения снежных карнизов.

Как сообщалось, в ночь на 14 февраля во время катания на лыжах вблизи с. Березники Свалявского района на склоне горы Гемба двое туристов потеряли ориентир.

14 февраля, в 11: 30 поисковой группой ГСЧС был найден один турист в удовлетворительном состоянии здоровья. В течение 9 суток поисково-спасательными группами были обследованы склоны, подножия и хребты гор Жид Магура, Малая Гемба и Гемба.