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19:37 21.02.2021

США пока не могут установить происхождение COVID-19 - советник Байдена

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США пока не могут установить происхождение COVID-19 - советник Байдена

Власти США пока не в состоянии точно определить, откуда начал распространение коронавирус COVID-19, так как не обладают необходимой для этого информацией, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Ни я, ни в целом администрация США сейчас не можем точно определить место происхождения COVID-19", - сказал он в эфире CBS.

По его словам, определить происхождение вируса сложно, в частности, из-за "недостаточной транспарентности со стороны властей КНР".

"Кроме того, ВОЗ предстоит проделать ещё немало работы по этой теме", - добавил Салливан.

Первая известная вспышка коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. В начале 2021 года этот город посетили эксперты ВОЗ. Они работали совместно с китайскими коллегами и не смогли определить точно, откуда начал распространяться COVID-19.

Прежняя администрация США не исключала, что вирус мог происходить из лаборатории в Ухане, однако в ВОЗ пока не нашли подтверждения этому.

Теги: #сша #происхождение #коронавирус
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