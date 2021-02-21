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18:50 21.02.2021

США подготовят ответ на атаку на SolarWinds

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США подготовят ответ на атаку на SolarWinds

Белый дом в ближайшие недели определится с ответными мерами на прошлогоднюю хакерскую атаку на американские федеральные ведомства, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы подготовим ответные меры за недели, а не за месяцы", - сказал он в эфире телеканала CBS, говоря об атаке, в проведении которой Вашингтон подозревает Россию.

При этом Салливан подчеркнул, что речь будет не только о введении санкций.

"Эти меры будут предусматривать использование как видимых, так и незаметных инструментов. Речь идёт не только о санкциях", - пояснил он.

Ранее в феврале заместитель советника президента США по нацбезопаности Энн Ньюбергер заявила, что Белый дом пока не определил, кто стоит за масштабной хакерской атакой на компанию SolarWinds.

"Разведслужбы продолжают выяснять, кто стоит за этим. Пока этот процесс не будет завершен, я буду говорить, что за атакой стоят... действующие лица, вероятно, российского происхождения", - сказала она журналистам на брифинге в Вашингтоне.

Ньюбергер пояснила, что хакеры "предприняли немалые усилия, чтобы замести следы".

"Считаем, что на планирование операции у них ушло несколько месяцев", - добавила она.

По словам советника президента, по последним данным, от атаки пострадали девять федеральных ведомств США, а также около сотни частных компаний.

В декабре 2020 года американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и ведомства, курирующего безопасность в ядерной сфере NNSA. Ряд американских официальных лиц заявил, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, связанная с российской разведкой.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь этого года для ее программного обеспечения Orion.

Президент США Джо Байден в декабре пообещал не оставлять без ответа эту серию кибератак. При этом он выразил недовольство в связи с тем, что его предшественник Дональд Трамп так и не определил, кто стоял за кибератаками и не воспрепятствовал их проведению.

Байден тогда подчеркнул, что, когда США окончательно определят, кто несет ответственность за эти кибератаки, у Вашингтона будет много вариантов действий. Однако Байден не стал уточнять, что именно может предпринять Вашингтон.

В свою очередь бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что недавняя кибератака на американские федеральные ведомства не такая страшная, как о ней сообщали СМИ.

Теги: #сша #ответ #хакеры
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