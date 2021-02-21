События

18:13 21.02.2021

Российские наемники с начала суток один раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе - сводка

1 мин читать
Российские наемники с начала суток один раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе - сводка

В течение текущих суток, 21 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, сообщает пресс-центр ООС.

"Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько прицельных выстрелов из снайперского оружия по украинским позициям недалеко от населенного пункта Светлодарск", - говорится в вечерней сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

На обстрелы противника украинские военные открывали огонь. О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК кведомили представителей ОБСЕ.

"Боевых потерь среди наших защитников нет", - информируют в пресс-центре ООС.

 

Теги: #всу #оос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:45 21.02.2021
Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские бойцы не пострадали

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские бойцы не пострадали

17:44 20.02.2021
Российские наемники 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе, возле Новгородского под обстрел попали дома местных жителей

Российские наемники 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе, возле Новгородского под обстрел попали дома местных жителей

07:47 20.02.2021
Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим тишины за сутки, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим тишины за сутки, украинские военные не пострадали – штаб ООС

17:45 19.02.2021
Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбасс с начала суток – штаб ООС

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбасс с начала суток – штаб ООС

10:51 19.02.2021
Шмыгаль опроверг информацию о штрафах за открытие огня в ответ на провокации российских наемников на Донбассе

Шмыгаль опроверг информацию о штрафах за открытие огня в ответ на провокации российских наемников на Донбассе

07:41 19.02.2021
Российские наемники на Донбассе за сутки четыре раза нарушили режим тишины

Российские наемники на Донбассе за сутки четыре раза нарушили режим тишины

17:13 18.02.2021
Минобороны считает 23 февраля неуместной датой для презентации марок, посвященных ВСУ

Минобороны считает 23 февраля неуместной датой для презентации марок, посвященных ВСУ

10:41 18.02.2021
Послы Германии и Франции почтили память погибших в боях за Дебальцево бойцов ВСУ

Послы Германии и Франции почтили память погибших в боях за Дебальцево бойцов ВСУ

07:33 18.02.2021
Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали

18:01 17.02.2021
На Донбассе не зафиксировано нарушений режима тишины с начала суток – штаб ООС

На Донбассе не зафиксировано нарушений режима тишины с начала суток – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Степанов в Индии "лично проконтролировал" отгрузку 500тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, на днях они буду в Украине

В Украине за сутки 4 489 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 557 человек

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские бойцы не пострадали

Причиной взрыва и последующей гибели двух человек во Львовской области стало неосторожное обращение с гранатой

Опубликован перечень компаний, против которых введены санкции решением СНБО 19 февраля 2021 года

ПОСЛЕДНЕЕ

Самолет нигерийских ВВС разбился перед посадкой в столичном аэропорту

Украина представила продукцию своего ОПК на выставке IDEX в ОАЭ

Степанов в Индии "лично проконтролировал" отгрузку 500тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, на днях они буду в Украине

Повреждение теплосети на Теремках ликвидировано - КГГА

В Киеве выявили за сутки двести больных коронавирусом – Кличко

Приостановка проверок МАГАТЭ иранских объектов не означает выхода Ирана из СВПД - глава МИД

В начале недели в Украине незначительно потеплеет

Почти полное исчезновение магнитного поля Земли 42 тыс. лет назад могло привести к вымиранию неандертальцев - исследование

Кулеба и Ткаченко возмущены репрессиями против журналистов в Беларуси – заявление

В ГСЧС предупредили о значительной снеголавинной опасности в Карпатах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА