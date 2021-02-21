Российские наемники с начала суток один раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе - сводка

В течение текущих суток, 21 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, сообщает пресс-центр ООС.

"Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько прицельных выстрелов из снайперского оружия по украинским позициям недалеко от населенного пункта Светлодарск", - говорится в вечерней сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

На обстрелы противника украинские военные открывали огонь. О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК кведомили представителей ОБСЕ.

"Боевых потерь среди наших защитников нет", - информируют в пресс-центре ООС.