Самолет нигерийских ВВС разбился перед посадкой в столичном аэропорту

Военный самолет ВВС Нигерии потерпел крушение в воскресенье при подлете к аэропорту столицы страны Абуджи в связи с поломкой двигателя, сообщил нигерийский министр авиации Хади Сирика.

"Военный самолет King Air 350 разбился недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта в Абудже после сообщения о неисправности двигателя", - написал министр в своем твиттере.

Он не сообщил о подробностях происшествия и возможных жертвах, отметив только, что "похоже, что это фатально".

Позднее в официальном твиттере Минобороны Нигерии появилось сообщение, что в результате катастрофы погибли все находившиеся на борту семь человек.