События

17:36 21.02.2021

Самолет нигерийских ВВС разбился перед посадкой в столичном аэропорту

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Военный самолет ВВС Нигерии потерпел крушение в воскресенье при подлете к аэропорту столицы страны Абуджи в связи с поломкой двигателя, сообщил нигерийский министр авиации Хади Сирика.

"Военный самолет King Air 350 разбился недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта в Абудже после сообщения о неисправности двигателя", - написал министр в своем твиттере.

Он не сообщил о подробностях происшествия и возможных жертвах, отметив только, что "похоже, что это фатально".

Позднее в официальном твиттере Минобороны Нигерии появилось сообщение, что в результате катастрофы погибли все находившиеся на борту семь человек.

Теги: #нигерия #авиакатастрофа
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