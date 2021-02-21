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16:02 21.02.2021

Степанов в Индии "лично проконтролировал" отгрузку 500тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, на днях они буду в Украине

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Степанов в Индии "лично проконтролировал" отгрузку 500тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, на днях они буду в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов в воскресенье сообщил, что лично проконтролировал первой партии вакцин от коронавируса AstraZeneca для Украины с завода-изготовителя.

"Сегодня лично проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. 500тыс. доз вакцины едут в Украину, и дальше будут распределены между регионами согласно плану МЗ", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его словам, сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи.

"Далее - долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле и уже на днях вакцина прибудет в Украину. Во время транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцин", - пишет министр.

Он также отметил, что Oxford/AstraZeneca - это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована для экстренного использования. Serum Institute поставляет свою продукцию в 140 стран мира.

 

Теги: #коронавирус #степанов #вакцина #минздрав
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