Повреждение теплосети на Теремках ликвидировано - КГГА

В воскресенье, 21 февраля, ночью аварийная бригада КП "Киевтеплоэнерго" завершила ремонтные работы по устранению повреждения теплосети на проспекте Голосеевском,93 и сразу началось заполнение системы теплоносителем, сообщает Киевская городская государственная администрация.

"По состоянию на 8:00 система была полностью заполнена. Сейчас балансодержатели домов завершают процесс подключения тепла в жилых сооружениях", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что работы по устранению повреждения теплосети на Голосеевском проспекте начались после обеда 20 февраля. Они проводились в экстренном режиме с привлечением около 25 работников и 10 единиц спецтехники, чтобы в максимально короткие сроки восстановить теплоснабжение. Временно услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению были приостановлены в 172 жилых дома.

Поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 43 года назад (1978-го).