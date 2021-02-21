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14:25 21.02.2021

В Киеве выявили за сутки двести больных коронавирусом – Кличко

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В Киеве выявили за сутки двести больных коронавирусом – Кличко

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 200 больных коронавирусом, умерли шесть человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в воскресенье.

"200 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли шесть человек. Всего за период пандемии в городе 2573 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 134 506", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Заболели 111 женщин в возрасте от 19 до 82 лет, 78 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет. А также 6 девочек в возрасте от 6 до 16 лет и 5 мальчиков от 1 до 10 лет.

В больницы столицы госпитализировали 73 пациента. Выздоровел за прошедшие сутки 21 человек. В общем коронавирус преодолели 91803 жителя Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком - 51, Подольском - 30 и в Деснянском - 26 случаев", - отметил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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