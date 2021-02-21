Приостановка проверок МАГАТЭ иранских объектов не означает выхода Ирана из СВПД - глава МИД

Решение Ирана с 23 февраля прекратить инспекции инспекторов МАГАТЭ не будет означать отказа от ядерной сделки 2015 года, заявил в воскресенье министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

"Все наши шаги (по отходу от условий СВПД) обратимы... Наш шаг, запланированный на 23 февраля, не означает отказа от сделки", - сказал Зариф в интервью иранскому телеканалу Press TV.

Это относится к разряду "корректирующих мер", пояснил министр. По его словам, пункт 36 СВПД позволяет Ирану принимать такие меры в случае невыполнения другими сторонами своих обязательств.

Исламская Республика, добавил он, не нарушает соглашение, а просто осуществляет меры по исправлению положения, на которые она имеет право в соответствии со сделкой.

Он сослался на парламентский закон, который обязывает иранское правительство предпринять такой шаг, а именно пойти на приостановку краткосрочных визитов инспекторов МАГАТЭ на иранские ядерные объекты. Закон, сказал он, - не "предупреждение миру", а внутреннее взаимодействие между правительством и законодательным органом.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, находящийся в Тегеране для обсуждения "основных проверочных мероприятий" агентства, встретился в воскресенье с главой атомной службы Ирана, сообщают государственные СМИ.

Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил накануне, что озабоченность агентства по поводу прекращения Ираном выполнения Дополнительного протокола МАГАТЭ, который влечет за собой немедленные инспекции, будет обсуждаться во время его встречи с Гросси.