В начале недели в Украине незначительно потеплеет

В ближайшие сутки, 22 февраля, на территорию Украины будет перемещаться относительно теплая и преимущественно сухая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр в воскресенье.

В понедельник в Украине без осадков, лишь в восточной части и на Сумщине местами небольшие осадки. На Правобережье местами туман. На дорогах страны гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, на Прикарпатье до 8° мороза; днем 2-7° тепла, в юго-западной части до 10° тепла.

В Киеве - без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 февраля самая высокая температура днем была 12,7 в 1990г., самая низкая ночью -25,0 в 1929г.

Во вторник, 23 февраля, в Украине также без существенных осадков, лишь в восточной части небольшой снег.

Температура в восточных, Черниговской и Сумской областях ночью 11-16° мороза, днем 6-11° мороза; на остальной территории ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в западных, Одесской и Николаевской областях 4-9° тепла, на Закарпатье, юге Одесской области и местами на Прикарпатье до 13° тепла.

На Правобережье местами туман. На дорогах страны гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на Левобережье юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве 23 февраля без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.