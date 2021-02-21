События

10:33 21.02.2021

В Украине ожидается незначительное потепление до 24 февраля, затем снова ударят морозы

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В Украине ожидается незначительное потепление до 24 февраля, затем снова ударят морозы

В Украине потепление продержится минимум до следующей среды, 24 февраля. Синоптики прогнозируют недолгое возвращение тепла.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 22 февраля, в Украине будет тепло, во всех регионах "плюсовая температура". В южных областях до +9, а на западе страны и до +11. Снег передают лишь в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

23 февраля немного похолодает, но на западе будет еще тепло, а на востоке морозы от -1 до -6 днем, а ночью до -11. В центральных областях еще будет сравнительно тепло, днем -1+5, а ночью -1-4.

А с 24 февраля в Украину снова придет похолодание. В восточных областях будут идти снегопады и ударят морозы до -9 днем и до -14 ночью.

Вместе с тем, на западе страны будет еще солнечно и тепло, днем до +10.

В целом, потепление продлится всего три дня. 

Теги: #погода #украина #укргидрометцентр
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