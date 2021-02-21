События

10:13 21.02.2021

Всему взрослому населению Великобритании предложат привиться от коронавируса к концу июля

1 мин читать
Всему взрослому населению Великобритании предложат привиться от коронавируса к концу июля

Всем взрослым подданным Великобритании будет предложена первая доза вакцины от COVID-19 к концу июля, заявил премьер-министр Борис Джонсон.

"Мы будем стремиться предложить прививку каждому взрослому к концу июля, помогая наиболее уязвимым слоям населения, и предпримем дальнейшие шаги, чтобы ослабить некоторые из существующих ограничений", - говорится в распространенном заявлении премьера.

Кроме того, власти намерены ввести первую из двух доз вакцины от коронавируса всем людям старше 50 лет к 15 апреля.

Как сообщают СМИ, в понедельник глава правительства может также объявить об осторожной отмене ограничений в сфере экономической деятельности, введенных в связи с пандемией коронавируса.

В то же время Джонсон предупредил, что необходимо избегать самоуспокоенности, добавив, что изоляционные меры будут отменяться постепенно и медленно.

"Не должно быть никаких сомнений - путь выхода из изоляции будет осторожным и поэтапным, поскольку мы все продолжаем защищать себя и тех, кто нас окружает", - отметил премьер.

К настоящему времени в Великобритании первая доза вакцины введена 17 млн жителей.

С начала пандемии COVID-19 в Великобритании выявлено более 4 млн случаев заражения коронавирусом, от связанных с ним заболеваний скончались 120,5 тыс. человек.

Теги: #великобритания #вакцинация #население #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:37 21.02.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 111 млн, число жертв - 2,46 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 111 млн, число жертв - 2,46 млн

08:21 21.02.2021
В Украине за сутки 4 489 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 557 человек

В Украине за сутки 4 489 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 557 человек

07:29 21.02.2021
На Буковине выявлено 320 новых случаев коронавируса

На Буковине выявлено 320 новых случаев коронавируса

14:58 20.02.2021
Великобритания выделит Херсонской области £168 тыс. на проект по улучшению жизни крымчан

Великобритания выделит Херсонской области £168 тыс. на проект по улучшению жизни крымчан

10:17 20.02.2021
В Киеве снижается количество новых заболевших COVID-19

В Киеве снижается количество новых заболевших COVID-19

08:45 20.02.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 110,7 млн, число жертв - 2,45 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 110,7 млн, число жертв - 2,45 млн - университет Хопкинса

08:24 20.02.2021
В Украине за сутки 6295 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4539 человек – Степанов

В Украине за сутки 6295 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4539 человек – Степанов

00:55 20.02.2021
Полицейскими открыто 2 уголовных дела о подделке справок об отсутствии коронавируса - Геращенко

Полицейскими открыто 2 уголовных дела о подделке справок об отсутствии коронавируса - Геращенко

19:38 19.02.2021
Страны G7 договорились увеличить поддержку программ вакцинации от COVID-19 на $4 млрд - заявление

Страны G7 договорились увеличить поддержку программ вакцинации от COVID-19 на $4 млрд - заявление

19:04 19.02.2021
Президент Еврокомиссии напомнила о сложностях с запуском производства вакцин от COVID-19

Президент Еврокомиссии напомнила о сложностях с запуском производства вакцин от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 4 489 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 557 человек

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские бойцы не пострадали

Причиной взрыва и последующей гибели двух человек во Львовской области стало неосторожное обращение с гранатой

Опубликован перечень компаний, против которых введены санкции решением СНБО 19 февраля 2021 года

Украино-американская ракета "Antares" вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

ПОСЛЕДНЕЕ

В ГСЧС предупредили о значительной снеголавинной опасности в Карпатах

В Украине ожидается незначительное потепление до 24 февраля, затем снова ударят морозы

За сутки в пункты обогрева в Украине обратилось более 600 человек

Во Львовской области из-за отравления угарным газом погибли три человека

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские бойцы не пострадали

Трамп впервые после ухода с поста президента выступит на публичном мероприятии

Самолет авиакомпании United Airlines благополучно приземлился после отказа двигателя в полете

Правоохранители разоблачили вора, напавшего и ограбившего пенсионерку в Луганской области

Трамп по-прежнему отдыхает на гольф-курорте, избегает политиков и строит планы на промежуточные выборы в США

Суд арестовал водителя, подозреваемого в убийстве пешехода в центре Киева

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА