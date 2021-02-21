Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские бойцы не пострадали

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 20 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших воинов нет", - говорится в сообщении на официальной странице штаба в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Как отмечается, недалеко от Южного в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наемники открывали прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия.

Вблизи Новгородского враг обстреливал из минометов 120-го калибра. Под минометный обстрел попали также дома местных жителей. Так, в результате обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Также противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Попасной и Екатериновки.

"С начала текущих суток, 21 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.