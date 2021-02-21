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07:34 21.02.2021

Трамп впервые после ухода с поста президента выступит на публичном мероприятии

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Трамп впервые после ухода с поста президента выступит на публичном мероприятии

Бывший президент США Дональд Трамп 28 февраля планирует выступить на Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Орландо, штат Флорида, сообщают СМИ со ссылками на свои источники.

Как следует из сообщений, Трамп намерен говорить о будущем Республиканской партии и консервативного движения в целом.

За четыре года пребывания у власти демократы дважды пытались объявить Трампу импичмент, последний раз - после президентских выборов, поражение на которых он не признал. Ему в вину вменялось подстрекательство к штурму Капитолия США 6 января его сторонниками, где законодателями в это время утверждалась победа на выборах Джо Байдена. Трамп был оправдан в ходе процесса, состоявшегося в Сенате уже после того, как покинул свой пост.

Тем не менее, бывший президент гневно раскритиковал 17 республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США, которые проголосовали за импичмент или же осудили его действия, в том числе лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла, который признал Байдена победителем выборов еще в середине декабря.

Ряд ведущих республиканцев, которые считаются возможными кандидатами в президенты от своей партии на выборах 2024 года, также должны выступить на конференции. Среди них - бывший госсекретарь США Майк Помпео и губернатор Южной Дакоты Кристи Ноем, сообщают СМИ.

Теги: #сша #выступление #трамп
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