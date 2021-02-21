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07:29 21.02.2021

На Буковине выявлено 320 новых случаев коронавируса

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В Черновицкой области за сутки зафиксировали 320 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 123 человека, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в субботу инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 20 февраля, за последние сутки 123 человека выздоровели, 43 752 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 51 263 случая болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 954 человека.

За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 501 образец.

 

Теги: #черновицкая_область #коронавирус #украина
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