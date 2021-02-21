На Буковине выявлено 320 новых случаев коронавируса

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 320 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 123 человека, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в субботу инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 20 февраля, за последние сутки 123 человека выздоровели, 43 752 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 51 263 случая болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 954 человека.

За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 501 образец.