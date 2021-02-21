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06:37 21.02.2021

Правоохранители разоблачили вора, напавшего и ограбившего пенсионерку в Луганской области

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Правоохранители разоблачили 37-летнего вора, напавшего и ограбившего пенсионерку в Луганской области, ему грозит арест сроком на четыре года, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции в Фейсбуке.

" 20 февраля в полицию обратилась 69-летняя жительница г. Горное и сообщила о том, что в 06.00 она шла на работу на ш. Горная "ГП Первомайскуголь". На улице Центральной к ней подбежал неизвестный мужчина, выхватил из ее рук сумку в которой был мобильный телефон, кошелек с деньгами и другие вещи, и скрылся", - говорится в сообщении.

Данный факт правоохранители внесли в ЕРДР и открыли уголовное производство по ст. 186 УК Украины "Грабеж".

"Грабитель был установлен, им оказался ранее судимый житель г.. Горное да еще и рабочий той же шахты, и потерпевшая. По месту его проживания полицейские обнаружили и изъяли сумку потерпевшей, а деньгами, которыми он завладел преступным путем, он успел расплатиться за свой долг", - отметили правоохранители.

В настоящее время с мужчиной работают следователи. После объявления ему уведомления о подозрении в совершении преступления будет принято решение об избрании меры пресечения.

Теги: #разоблачение #вор #украина #луганская_область
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