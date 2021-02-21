Трамп по-прежнему отдыхает на гольф-курорте, избегает политиков и строит планы на промежуточные выборы в США

Бывший президент США Дональд Трамп продолжает отдыхать на своем курорте в Мар-а-Лаго (Флорида), где играет в гольф и общается с близкими друзьями, пишет газета Politico.

"Трамп предпочитает проводить время таким образом: он неторопливо обзванивает друзей, смотрит новости по кабельным телеканалам, играет в гольф", - сообщает издание.

По словам источника "Политико", который близок к экс-президенту, после отъезда из Белого дома Трамп стал "недосягаем" для всех, кроме "его ограниченного круга преданных помощников, давних друзей и закоренелых политических союзников".

Трамп отказывается от почти всех встреч, в том числе с потенциальными кандидатами от Республиканской партии в Палату представителей и Сенат.

Между тем, по данным трех осведомленных с планами Трампа источников, бывший американский лидер вскоре все же начнет работу и отбор кандидатов для подготовки к промежуточным выборам в США. "Скоро Трамп начнет отбирать кандидатов в Мар-а-Лаго, "жаждущих выполнить его обещание отомстить действующим членам Республиканской партии, которые его презирали". Он хочет, чтобы за каждое незанятое республиканское место на выборах в конгресс США в 2022 году боролся именно одобренный им кандидат.

Согласно изданию, Трамп уже получил несколько десятков заявок от кандидатов, а встречи с ними могут начаться уже в марте.

Незадолго до завершения своего президентского срока Трамп заявлял о необходимости радикального обновления Республиканской партии. По его мнению, политики-республиканцы в отличие от демократов, недостаточно смелы и не готовы к жесткой политической борьбе.

После того, как 6 января 2021 года поддерживающие Трампа демонстранты штурмовали Капитолий, у него окончательно испортились отношения с частью конгрессменов-республиканцев. В итоге почти все они все же поддержали бывшего президента и предотвратили объявление ему задним числом импичмента.

Тем не менее, по сообщениям СМИ, Трамп не забыл обидные высказывания в свой адрес от некоторых республиканцев. Так, сам экс-президент не скрывает, что считает своим врагом лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла. Изначально они считались близкими союзниками, однако после событий 6 января Макконнелл стал критиковать Трампа, а бывший президент заявил, что республиканцам в сенате в дальнейшем будет нужен другой руководитель.

Американские СМИ передают, что Трамп все же поддерживал в последние недели контакты с некоторыми своими союзниками в Конгрессе. В частности, поступали сообщения о его переговорах с лидером республиканского меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти и с влиятельным сенатором Линдси Грэмом.

Опросы показывают, что Трамп на данный момент - все еще самая влиятельная фигура в Республиканской партии. Так, судя по опросам, большинство людей, голосующих за республиканцев, были бы готовы последовать за Трампом, если он решит создать собственную политическую партию.

Трамп во время выступления в последний день своего президентства обещал, что вернется "в том или ином виде". Наблюдатели полагают, что он так мог намекать на намерение участвовать в президентских выборах 2024 года или, к примеру, на готовность сформировать собственную партию.

Промежуточные выборы 2022 года крайне важны, так как у республиканцев будут шансы вернуть себе большинство, причем возможно - в обеих палатах Конгресса. Трамп, учитывая его популярность среди республиканского электората, вполне может оказать определяющее влияние на то, как пройдут эти выборы.