Причиной взрыва и последующей гибели двух человек во Львовской области стало неосторожное обращение с гранатой

Причиной взрыва и последующей гибели двух человек в Дрогобыче Львовской области стало неосторожное обращение с гранатой, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко

"Час назад на Львовщине в городе Дрогобыч произошла трагедия. Мужчина с женщиной пришли на встречу к своим знакомым. Как говорят соседи - мужчины дружили. Недавно вместе вернулись с заработков в Польше. Во время общения мужчина достал гранату, которая взорвалась у него в руках. Оба мужчины погибли на месте. Женщина в крайне тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями госпитализирована в больницу", - написал Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, в течение 2020 года Национальная полиция изъяла у граждан 4400 ручных гранат и 259 гранатометов. Геращенко убежден, что в большинстве случаев это оружие имеет происхождение из зоны действий Операции Объединенных сил.

Также замминистра отметил, что украинские военнослужащие в нарушение законодательства вывозят опасное оружие, "необходимое для противодействия агрессии РФ" и используют ее в бытовых ссорах, для совершения преступлений, или развлечений.

"Цена гранат на черном рынке оружия - от 500 то 1500 грн", - подчеркнул Геращенко.

Он отметил, что Министерство внутренних дел Украины (МВД) и Национальная полиция категорически против любого ослабления контроля за оборотом оружия.

"Мы категорически против любых законодательных инициатив, которые ставят своей целью позволить свободное обращение короткоствольного оружия, которое можно носить скрытно на такие "дружеские" встречи, как та, час назад произошла а в Дрогобыче, и закончилась гибелью двух человек", - заявил Геращенко, призвав украинцев немедленно сообщать в правоохранительные органы в случае наличия у их знакомых боевых гранат, взрывчаток или другого незаконного оружия.

"Так вы сможете сохранить жизнь других людей, свою жизнь и, в том числе, жизнь тех, кто незаконно пользуется этим оружием", - написал замминистра.

Также Геращенко призвал командующих Вооруженных сил Украины навести порядок с учетом и хранением оружия в воинских частях, в частности боевых гранат.

"Потому что ужасная гибель двух мужчин в Дрогобыче - это результат бардака в ваших частях, откуда, скорее всего, и украдена эта граната и другие 4400, что полицейские изъяли в прошлом году", - подытожил Геращенко.

Ранее в отделе коммуникации главного управления областной Национальной полиции сообщили, что два человека погибли и один травмирован в результате взрыва в Дрогобыче Львовской области.

"Сегодня, 20 февраля, в 19:05 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что возле подъезда жилого дома по улице Стрыйской в Дрогобыче произошел взрыв…Сотрудники полиции установили, что в результате взрыва погибли два местных жителя 37 и 40 лет. Кроме того, вследствие взрыва телесные повреждения получила женщина – она госпитализирована", - сказано в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по признакам части 2 статьи 115 УК Украины (Умышленное убийство).