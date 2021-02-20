Кабмин определит центральный орган исполнительной власти, ответственный за эксплуатацию нефтепродуктопроводов Самара-Западное направление и Грозный-Армавир-Трудовая

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О принятии мер для защиты имущественных интересов государства", которым, среди прочего, поручил Кабмину определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов Самара-Западное направление и Грозный-Армавир-Трудовая, проходящие по территории Украины общей протяженностью 1433 км.

Это требование содержится в решении СНБО от 6 мая 2015 года, безусловное выполнение которого подчеркивается в принятом 19 февраля 2021 года документе.

Как говорится в опубликованном в субботу решении СНБО от 19 февраля 2021 года, "признать, что бездеятельность Кабинета Министров… привела к потере государственного контроля за этими объектами".

Кабмину вместе со Службой Безопасности Украины поручено принять меры по проведению проверки соблюдения требований законодательства во время передачи в эксплуатацию, использования, отчуждения части нефтепродуктопроводов Самара-Западное направление и Грозный-Армавир-Трудовая, которые проходят по территории Украины, и по результатам проверки принять необходимые меры реагирования.

СНБО также поручил провести проверку соблюдения требований таможенного законодательства во время транзита и транспортировки продуктов этим нефтепродуктопроводами.

Офису Генпрокурора совместно с НАБУ рекомендовано обеспечить защиту интересов государства относительно прав собственности на \эти нефтепродуктопроводы.

Как сообщалось, украинский участок СЗН принадлежит "ПрикарпатЗападтранс" (Ривне). До 2016 года "ПрикарпатЗападтранс" являлось структурным подразделением "Транснефтепродукта" российской "Транснефти". В феврале 2016 года "Транснефть" продала "ПрикарпатЗападтранс" швейцарской International Trading Partners AG.

В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил производственному унитарному предприятию "Нефтебитумный завод", принадлежащему крупному частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис", получить контроль над ООО "ПрикарпатЗападтранс".

В настоящее время ООО "ПрикарпатЗападтранс" с уставным капиталом 105 млн 563,427 тыс. грн принадлежит "Нефтебитумный завод" (51%), International Trading Partners (48%) и Анатолию Шеферу (1%).

"ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию. Проектная мощность магистрали - 3,5 млн тонн в год.

Как отмечало Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), соответствующий трубопровод был построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства на основании правопреемства, как магистральный. В то же время дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" указанный трубопровод в собственность Украины не передала. В 2011 году Хозяйственный суд Ривненской области признал право собственности на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", проходящего по территории Украины, за Украиной, а Апелляционный и Высший хозяйственный суд в 2014-2015 годах решение подтвердили.

Однако в 2015 году хозсуд Ривненской области решение отменил по якобы вновь открывшимся обстоятельствам. В дальнейшем, в 2017 году, тот же суд решением признал право собственности на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" за ООО "Прикарпатзахидтранс. В его основу было положено заключение судебной инженерно-технической экспертизы экспертов ГП "УкрГИАП" о том, что данный трубопровод не является магистральным. НАБУ считает такое заключение заведомо ложным, поэтому совместно с Службой безопасности Украины в феврале этого года предъявило подозрения эксперту.

Ранее, в 2018 году, НАБУ сообщало о расследовании дела в отношении судьи хозсуда Ривненской области Ярославы Гудзенко, признавшей собственностью "ПрикарпатЗападТранса" нефтепродуктопровод. По мнению НАБУ, решение судьи неправосудно и является коррупционным деянием.