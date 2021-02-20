Украино-американская ракета "Antares" вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

Украино-американская ракета "Антарес" успешно запустила на орбиту корабль с грузом для Международной космической станции (МКС), сообщила пресс-служба Государственного космического агентства Украины.

"Ракета-носитель вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, на борту которого около 3629 кг полезного груза NASA для Международной космической станции - провизия и вещи для экипажа, материалы для научных исследований, оборудования для станции и выхода в открытый космос, компьютеры и комплектующие, кубсаты", - отметили в агентстве.

Как отмечается, запуск состоялся 20 февраля в 19:36 по киевскому времени из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) и является первым пуском РН "Антарес" в 2021 году.

Отмечается, что подготовку PH "Антарес", ее испытания и пуск совершали специалисты ГП "КБ "Южное", ГП "ПО ЮМЗ" и НПО "Хартрон-Аркос". С территории Конструкторского бюро "Южное" в режиме реального времени осуществлялась поддержка пуска, приема и обработки телеметрической информации.

По информации космического агентства, РН "Антарес" состоит из двух ступеней и космического грузового корабля Cygnus (третья ступень). Основную конструкцию первой ступени разработало ГП "КБ "Южное" и изготовило ГП "ПО ЮМЗ" в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и др. Главный разработчик ракеты-носителя - американская корпорация Northrop Grumman.

"Надеюсь, вскоре украинская кооперация предприятий выдаст 100% отечественный продукт - ракету-носитель среднего класса, которая станет флагманом нашего ракетостроения на ближайшие годы", - сказал исполняющий обязанности главы агентства Михаил Лев.