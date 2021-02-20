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18:55 20.02.2021

Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука

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Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против народного депутата Виктора Медведчука, которые рассчитаны на три года.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021г "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и других ограничительные меры (санкции)" (прилагается)", - говорится в соответствующем указе.

Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно решению СНБО, санкции введены против 19 юридических и 8 физических лиц. Среди них - Медведчук и его жена Оксана Марченко, а также несколько граждан России.

Кроме того, в санкционный список попали пять граждан России, а именно Константин Вацковский, Валерий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. Также под санкции попала одна гражданка Украины - Наталья Лавренюк.

Санкции против Медведчука предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на пользование недрами. Также запрещается транзит ресурсов по территории Украины и вывод капиталов за границу.

Кроме того, нардеп не сможет принимать участие в приватизации, инвестировать за рубеж, а также размещать валютные ценности на счетах за границей.

Теги: #указ #санкции #медведчук
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