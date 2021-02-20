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18:25 20.02.2021

Российские наемники совершают провокационные обстрелы украинских позиций накануне заседаний ТКГ с целью дискредитации сил ООС

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Российские наемники совершают провокационные обстрелы украинских позиций накануне заседаний ТКГ с целью дискредитации сил ООС

Российские наемники совершают провокационные обстрелы украинских позиций накануне заседаний Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по регулированию конфликта на Донбассе с целью дискредитации сил Операции объединенных сил (ООС), заявил главнокомандующий Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

"Основная цель провокаций со стороны оккупантов направлена ​​на создание иллюзии обстрелов Вооруженными силами Украины населенных пунктов с применением запрещенного тяжелого вооружения, дискредитации сил ООС", - цитирует пресс-служба Генштаба заявление Хомчака в Фейсбуке.

В частности, 20 февраля противник совершил прицельный обстрел из 120-мм минометов украинских позиций, а также населенного пункта Новгородское, во время которого повреждены три жилых дома, линию электросетей и газопровод. Из 122-мм артиллерии вел огонь по украинским позициям в районе Южного.

В Генштабе также подчеркнули, что с позиций у Горловки наемники открывали огонь по собственным позициям в районе газораспределительной станции от которого, по полученной информации, погиб один их наемник и есть раненые.

В ведомстве добавили, что украинские военнослужащие в районе ООС придерживаются принятых соглашений

 готовы открыть ответный огонь только в случае угрозы их жизни и сдерживания противника от ведения активных действий и норм международного гуманитарного права, но всегда готовы к открытию ответного огня, если есть угроза их жизни.

"Любые обвинения Вооруженных сил Украины в несоблюдении ими режима всеобъемлющего прекращения огня не имеют никаких оснований", - добавили в Генштабе.

Теги: #провокации #генштаб #украина #донбасс
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