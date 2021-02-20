Российские наемники совершают провокационные обстрелы украинских позиций накануне заседаний ТКГ с целью дискредитации сил ООС
Российские наемники совершают провокационные обстрелы украинских позиций накануне заседаний Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по регулированию конфликта на Донбассе с целью дискредитации сил Операции объединенных сил (ООС), заявил главнокомандующий Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.
"Основная цель провокаций со стороны оккупантов направлена на создание иллюзии обстрелов Вооруженными силами Украины населенных пунктов с применением запрещенного тяжелого вооружения, дискредитации сил ООС", - цитирует пресс-служба Генштаба заявление Хомчака в Фейсбуке.
В частности, 20 февраля противник совершил прицельный обстрел из 120-мм минометов украинских позиций, а также населенного пункта Новгородское, во время которого повреждены три жилых дома, линию электросетей и газопровод. Из 122-мм артиллерии вел огонь по украинским позициям в районе Южного.
В Генштабе также подчеркнули, что с позиций у Горловки наемники открывали огонь по собственным позициям в районе газораспределительной станции от которого, по полученной информации, погиб один их наемник и есть раненые.
В ведомстве добавили, что украинские военнослужащие в районе ООС придерживаются принятых соглашений
готовы открыть ответный огонь только в случае угрозы их жизни и сдерживания противника от ведения активных действий и норм международного гуманитарного права, но всегда готовы к открытию ответного огня, если есть угроза их жизни.
"Любые обвинения Вооруженных сил Украины в несоблюдении ими режима всеобъемлющего прекращения огня не имеют никаких оснований", - добавили в Генштабе.