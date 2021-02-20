США депортировали в ФРГ 95-летнего экс-охранника нацистского концлагеря

Соединенные Штаты Америки депортировали в Германию 95-летнего бывшего охранника нацистского концлагеря Фридриха Карла Бергера, говорится в заявлении Министерства юстиции США.

"Высылка Бергера демонстрирует стремление Министерства юстиции гарантировать, чтобы Соединенные Штаты не были убежищем для тех, кто участвовал в нацистских преступлениях против человечности и других нарушениях прав человека", - сказал исполняющий обязанности генерального прокурора США Монти Уилкинсон.

В феврале 2020 года иммиграционным судом в Мемфисе в штате Теннесси было принято решение выслать Бергера из США, так как выяснилось, что в 1945 году он добровольно служил охранником узников в системе лагерей Нойенгамме. В ноябре 2020 года апелляционный совет по иммиграционным делам оставил в силе это решение. В решении суда также упоминалось признание Бергера о том, что он никогда не просил о переводе из службы охраны концлагеря, и что он продолжает получать пенсию из ФРГ на основании его работы в Германии, включая службу в военное время.

Бергер имеет немецкое гражданство и проживает в штате Теннесси. В США он проживал с 1959 года. В субботу он вылетел из США и приземлился во Франкфурте, где его будут допрашивать следователи.

В заявлении Минюста США отмечается, что Бергер стал 70-м по счету человеком, высланным из США в рамках программы ведомства по выявлению, расследованию и устранению нацистских преследователей.