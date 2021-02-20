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17:44 20.02.2021

Российские наемники 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе, возле Новгородского под обстрел попали дома местных жителей

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Российские наемники 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе, возле Новгородского под обстрел попали дома местных жителей

Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала субботы, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования Российской Федерации открыли прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия по украинским позициям недалеко от населенного пункта Пивденное", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

Из минометов 120-го калибра российские наемники вели огонь вблизи Новгородского: под минометный обстрел попали не только позиции Вооруженных Сил Украины, но и дома местных жителей. В результате обстрела были повреждено три жилых дома, линию электропередач и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет.

"Также оккупанты вели прицельный огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку от населенных пунктов Попасная и Екатериновка", - отмечают в штабе.

На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ", - резюмируют в штабе.

 

Теги: #оос #ситуация
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