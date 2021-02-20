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17:11 20.02.2021

США поддерживают введение санкций против Медведчука

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США поддерживают введение санкций против Медведчука

США поддерживают усилия Украины по защите своего суверенитета и территориальной целостности с помощью введения санкций, в частности, против народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

"Медведчук находится под санкциями США с 2014 года за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины", – говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте посольства США в Twitter в субботу.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о введении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц.

Как озвучил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, среди лиц, которые попали под санкции, пятеро граждан Российской Федерации (Вацковский Константин Борисович, Донченко Виталий Валерьевич, Лисогор Сергей Викторович, Попов Михаил Юрьевич и Маслюк Александр Николаевич), а также трое граждан Украины. Среди украинцев - Лавренюк Наталья Николаевна (гражданская супруга Тараса Козака, против которого санкции были введены 2 февраля), Марченко Оксана Михайловна, супруга нардепа Виктора Медведчука, и сам Медведчук Виктор Владимирович.

Также, по словам Данилова, под санкции попали компании, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации, а также компании, части которых зарегистрированы в Молдове и других странах.

Он добавил, что санкции введены и в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев – Москва.

 

Теги: #сша #медведчук #санкции
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