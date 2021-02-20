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16:46 20.02.2021

Глава Минздрава Франции не исключил локдаун на юге страны, в том числе в Ницце

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Глава Минздрава Франции не исключил локдаун на юге страны, в том числе в Ницце

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в субботу заявил, что на территории департамента Приморские Альпы может быть введен локдаун из-за высокой заболеваемости COVID-19.

В ходе поездки в Ниццу, которая входит в состав этого департамента, Веран назвал среди возможных ограничений "ужесточение комендантского часа, полный или частичный локдаун".

Он указал, что в Ницце зафиксирован самый высокий по стране показатель прироста новых случаев COVID-19. По его словам, на 100 тыс. жителей приходится по 750 выявленных случаев в сутки. "Другими словами, в среднем в день в Ницце заболевают по 500 человек", - отметил министр.

Веран сообщил, что региональные власти как раз обсуждают возможность введения ограничительных мер и объявят о них к следующей неделе.

В ходе поездки глава Минздрава посетил центр вакцинации в Ницце и пообщался с сотрудниками городской службы здравоохранения, которые выразили надежду на ускорение процесса вакцинации в стране.

Ожидается, что Ницца получит дополнительную партию вакцин от коронавируса к понедельнику "для защиты наиболее уязвимых категорий". Речь идет о 3,5 тыс. доз вакцины Pfizer Inc. и нескольких тысячах доз AstraZeneca.

С начала пандемии коронавируса во Франции выявили более 3,5 млн случаев коронавируса, почти 84 тыс. человек скончались от заражения инфекцией. В настоящее время в стране действует серия ограничительных мер, однако не тотальный локдаун.

Теги: #ницца #франция #ограничения
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