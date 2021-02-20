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15:57 20.02.2021

Чехия призывает РФ прекратить незаконный контроль над Крымом и освободить украинских политзаключенных

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Чехия призывает РФ прекратить незаконный контроль над Крымом и освободить украинских политзаключенных

Чешская Республика призывает РФ прекратить нарушения прав человека в Крыму, освободить политических заключенных на полуострове, соблюдать нормы международного права и положить конец незаконной оккупации территории Украины, говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Чехии по случаю 7-й годовщины оккупации Крыма.

"В оккупированном Крыму нарушаются основные права человека и гражданина. Открываются политически мотивированные судебные процессы против активистов демократии, целенаправленно ущемляются права крымских татар и других национальных меньшинств", - сказано в заявлении.

В МИД подчеркивают, что милитаризация Крымского полуострова и ограничение свободного судоходства в Керченском проливе и Азовском море грубо нарушают международное право и угрожают стабильности и безопасности в Европе.

Кроме того, из-за военных действий РФ происходит "экологическое опустошение оккупированной территории и всего региона".

"Чешская Республика, даже с учетом своего исторического опыта, не признает аннексию и вместе с государствами-членами ЕС и НАТО и другими международными партнерами решительно осуждает ее. Мы выражаем нашу безоговорочную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ", - резюмируют в чешском МИД.

Теги: #крым #оккупация #заявление #чехия
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