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15:31 20.02.2021

Украина организационно готова к прибытию любого типа и количества вакцин от COVID-19 - главный санврач

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Украина организационно готова к прибытию любого типа и количества вакцин от COVID-19 - главный санврач

Украина организационно готова к прибытию любого типа и количества вакцин против COVID-19, разработан четкий план, позволяющий сразу после прибытия вакцины развозить ее на областные склады 11 машинами одновременно, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Совместно с региональными координаторами провели совещание по согласованию последних штрихов внутриобластной логистики. Также сегодня провели отдельный переключатель с областными составами об особенностях учета и отпуска иммунобиологических препаратов. Есть четкий план, который позволяет сразу по прибытии вакцины развозить ее в областные склады 11 машинами одновременно: 7 областей (Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая и г.Киев) получат вакцину в день развозки, остальные - на следующий день", - написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что в воскресенье посетит Черниговскую область, чтобы убедиться в готовности состава, мобильной бригады и больницы, сотрудники которой будут вакцинироваться первыми.

"Мобильные бригады уже знают, какое количество вакцин, в какое заведение здравоохранения им потребуется для проведения прививки всех желающих в данной больнице. Поскольку медицинские работники будут задействованы в течение всей прививочной кампании, то Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) будет заключать договора с четко определенными медучреждениями, которые соответствуют всем требованиям для проведения вакцинации от COVID-19, и платить им за предоставленные услуги", - подчеркнул Ляшко.

Он отметил, что в первый месяц для обеспечения готовности к проведению вакцинации работы НСЗУ будет выплачивать 8 тыс грн на одну мобильную команду медиков, после медицинское учреждение будет получать доплату за фактическое количество провакцинированных человек - 25 грн за первую дозу вводимой вакцины и 60 грн - за вторую.

Данные о вакцинации будут вноситься в электронную систему здравоохранения, на основании этой информации НСЗУ будет оплачивать фактически предоставленные услуги.

Теги: #готовность #вакцина
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