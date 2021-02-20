События

13:37 20.02.2021

На Прикарпатье разворачивают мобильный госпиталь на 120 койко-мест - Аваков

1 мин читать
На Прикарпатье разворачивают мобильный госпиталь на 120 койко-мест - Аваков

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разворачивают в Ивано-Франковской области мобильный госпиталь для размещения пациентов с коронавирусом, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Госпиталь состоит из нескольких модулей и имеет 120 койко-мест, укомплектованных необходимым медицинским оборудованием. Силы МВД в регионе работают в усиленном режиме", - подчеркнул Аваков.

По его словам, мобильный госпиталь разворачивают из-за значительного ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом на Прикарпатье.

Как сообщалось, Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвызвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение о введении на территории региона карантина "красного" уровня из-за стремительного распространения коронавируса.

По состоянию 17 февраля в области было заполнено около 73% коек, а количество активных больных превышало столичные показатели, при этом в некоторых населенных пунктах Прикарпатья показатель заполняемости коек в больницах для COVID-пациентов превышала 90%.

Из-за нехватки мест для пациентов с коронавирусом в регионе, было принято решение развернуть на базе Богородчанской и Лисецкой больниц, а также Верховинской и Заболотовской многопрофильных больниц, первый в Украине временный мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19.

 

Теги: #мобильный_госпиталь #прикарпатье
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:35 09.02.2021
В Прикарпатье правоохранители расследуют обстоятельства смертельного ДТП

В Прикарпатье правоохранители расследуют обстоятельства смертельного ДТП

08:28 30.12.2020
И.о. главы тендерного комитета одной из воинских частей Прикарпатья обвиняется в нанесении государству более 93 тыс. грн материального ущерба

И.о. главы тендерного комитета одной из воинских частей Прикарпатья обвиняется в нанесении государству более 93 тыс. грн материального ущерба

06:50 12.10.2020
В Яремче в ДТП погибли два человека и трое пострадали

В Яремче в ДТП погибли два человека и трое пострадали

08:24 02.10.2020
В Ивано-Франковской области число госпитализированными с отравлением остаются 32 человека, 135 - на амбулаторном лечении – ГСЧС

В Ивано-Франковской области число госпитализированными с отравлением остаются 32 человека, 135 - на амбулаторном лечении – ГСЧС

08:38 01.10.2020
В Ивано-Франковской области число госпитализированными с отравлением остаются 42 человека, 135 - на амбулаторном лечении

В Ивано-Франковской области число госпитализированными с отравлением остаются 42 человека, 135 - на амбулаторном лечении

04:06 11.09.2020
На Прикарпатье во взятке правоохранителю разоблачили семь директоров лесхоза

На Прикарпатье во взятке правоохранителю разоблачили семь директоров лесхоза

19:08 03.08.2020
"Наркоплантатор" на Ивано-Франковщине стрелял в пришедших к нему с обыском полицейских и угрожал им гранатой

"Наркоплантатор" на Ивано-Франковщине стрелял в пришедших к нему с обыском полицейских и угрожал им гранатой

07:51 17.07.2020
В Западных областях подтопленных населенных пунктов нет, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий наводнения – ГСЧС

В Западных областях подтопленных населенных пунктов нет, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий наводнения – ГСЧС

07:48 15.07.2020
В Западных областях подтопленных населенных пунктов нет, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий наводнения – ГСЧС

В Западных областях подтопленных населенных пунктов нет, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий наводнения – ГСЧС

08:04 11.07.2020
В Западных областях подтопленных населенных пунктов нет – ГСЧС

В Западных областях подтопленных населенных пунктов нет – ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Резников: принудительная российская паспортизация затронула около 400 тыс. украинцев в ОРДЛО и более 2,5 млн – в Крыму

В Ивано-Франковской области приостановлена работа развлекательной инфраструктуры и заведений общепита - Ляшко

Советник главы ОПУ назвал решение СНБО о санкциях против Медведчука "проявлением нового формата политики президента"

Медведчук назвал санкции незаконными и заявил, что не собирается бежать

Три взрыва прогремели в Кабуле, пять человек погибли

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: В текущем году начнутся работы по созданию Музея Революции Достоинства

Резников: принудительная российская паспортизация затронула около 400 тыс. украинцев в ОРДЛО и более 2,5 млн – в Крыму

В Украине ожидается потепление, в Киеве возможен снег

В Ивано-Франковской области приостановлена работа развлекательной инфраструктуры и заведений общепита - Ляшко

Суд зачел Навальному еще 1,5 месяца в срок по "делу Ив Роше", в колонии он проведет почти 2,5 года

Советник главы ОПУ назвал решение СНБО о санкциях против Медведчука "проявлением нового формата политики президента"

Медведчук назвал санкции незаконными и заявил, что не собирается бежать

Тегеран назвал недостаточным отказ США от новых санкций для изменения позиции Ирана в вопросе СВПД

Четвертую ночь в ряде городов Каталонии не утихают беспорядки из-за ареста рэпера

Под Харьковом спасатели погасили пожар в цеху по производству пластиковых изделий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА