На Прикарпатье разворачивают мобильный госпиталь на 120 койко-мест - Аваков

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разворачивают в Ивано-Франковской области мобильный госпиталь для размещения пациентов с коронавирусом, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Госпиталь состоит из нескольких модулей и имеет 120 койко-мест, укомплектованных необходимым медицинским оборудованием. Силы МВД в регионе работают в усиленном режиме", - подчеркнул Аваков.

По его словам, мобильный госпиталь разворачивают из-за значительного ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом на Прикарпатье.

Как сообщалось, Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвызвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение о введении на территории региона карантина "красного" уровня из-за стремительного распространения коронавируса.

По состоянию 17 февраля в области было заполнено около 73% коек, а количество активных больных превышало столичные показатели, при этом в некоторых населенных пунктах Прикарпатья показатель заполняемости коек в больницах для COVID-пациентов превышала 90%.

Из-за нехватки мест для пациентов с коронавирусом в регионе, было принято решение развернуть на базе Богородчанской и Лисецкой больниц, а также Верховинской и Заболотовской многопрофильных больниц, первый в Украине временный мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19.