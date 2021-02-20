Зеленский: В текущем году начнутся работы по созданию Музея Революции Достоинства

В Украине в 2021 году начнутся проектировочно-строительные работы по созданию Музея Революции Достоинства, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня, в День памяти Героев Небесной сотни, особенно важно получить известие о завершении длительных переговоров о начале создания Музея Революции Достоинства. Украина должна надлежащим образом почтить память трагических событий 2013-2014 гг. В память о погибших и в знак благодарности Героям Майдана. Это приоритетная задача для страны…", - приводит слова Зеленского пресс-служба главы государства.

Как доложил президенту министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, накануне достигнуто принципиальное согласие об условиях использования проекта победителей архитектурного конкурса, что позволяет объявить о начале проектировочно-строительных работ в текущем году. По его словам, конкурс состоялся давно, но ранее никто не пытался ускорить решение этого вопроса.

Министр добавил, что даже без помещения Музей ежегодно реализовывал ряд проектов по чествованию участников Революции Достоинства и подготовил масштабную программу ко Дню Героев Небесной сотни на 2021 год.

"И наш долг - действиями продолжать бороться за страну. Потому что борьба продолжается. А стремление к свободе - то, что объединяет украинцев. Поэтому мы никогда не сдадимся", - отметил он.