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13:16 20.02.2021

В Украине ожидается потепление, в Киеве возможен снег

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В Украине ожидается потепление, в Киеве возможен снег

В ближайшие двое суток перемещение атлантического воздуха на территорию Украины обусловит потепление на большей части территории страны.

Как сообщает Укргидрометцентр, в воскресенье, 21 февраля, температура ночью повысится до 0-5° мороза, в Прикарпатье, в восточных и Сумской областях до 5-10° мороза, днем до 0-5 ° тепла, в Закарпатье до 5-10° тепла.

На Левобережье местами пройдет небольшой снег, на остальной территории - без осадков. На дорогах гололедица, на Правобережье местами туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве в воскресенье ночью местами небольшой снег, днем без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 февраля самая высокая температура днем была 10,4° тепла в 2014г., самая низкая ночью 22,1° мороза в 1929г.

В понедельник, 22 февраля, без осадков, лишь в восточных и Сумской областях местами небольшой снег. На дорогах гололедица, на Правобережье местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° мороза, в Прикарпатье 7-12° мороза; днём 0-5° тепла, в юго-западной части 6-11° тепла.

В Киеве в понедельник без осадков, ожидается туман. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 1-3° мороза, днём 1-3° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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