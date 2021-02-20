В Ивано-Франковской области приостановлена работа развлекательной инфраструктуры и заведений общепита - Ляшко

В Ивано-Франковской области приостановлена работа развлекательной инфраструктуры и заведений общественного питания в связи с ростом количества новых случаев заболевания COVID-19, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 17 февраля.

Как сообщил главный государственный санитарный врач, запрет хозяйственной деятельности касается только Ивано-Франковской области.

"Запреты хозяйственной деятельности в других областях пока нет. Именно об этом я сообщал в политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Сейчас речь идет именно о Ивано-Франковской области", - отметил Ляшко.

Никаких дополнительных ограничений или запретов по Черновицкой области и Закарпатью не принималось.

"Но, если проанализировать вспышки в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, а это три критически растущие области по количеству случаев, то можем четко проследить, что это связано именно с массовым передвижением туристов, поэтому особенно будем следить за эпидемической ситуацией именно в этих регионах, в случае необходимости будем соответственно реагировать", - сообщил Ляшко.

Он добавил, что решение о запрете или приостановке любой хозяйственной деятельности в регионе принимается исключительно на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в соответствии с показателями заболеваемости.