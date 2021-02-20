События

13:05 20.02.2021

В Ивано-Франковской области приостановлена работа развлекательной инфраструктуры и заведений общепита - Ляшко

1 мин читать
В Ивано-Франковской области приостановлена работа развлекательной инфраструктуры и заведений общепита - Ляшко

В Ивано-Франковской области приостановлена работа развлекательной инфраструктуры и заведений общественного питания в связи с ростом количества новых случаев заболевания COVID-19, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 17 февраля.

Как сообщил главный государственный санитарный врач, запрет хозяйственной деятельности касается только Ивано-Франковской области.

"Запреты хозяйственной деятельности в других областях пока нет. Именно об этом я сообщал в политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Сейчас речь идет именно о Ивано-Франковской области", - отметил Ляшко.

Никаких дополнительных ограничений или запретов по Черновицкой области и Закарпатью не принималось.

"Но, если проанализировать вспышки в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, а это три критически растущие области по количеству случаев, то можем четко проследить, что это связано именно с массовым передвижением туристов, поэтому особенно будем следить за эпидемической ситуацией именно в этих регионах, в случае необходимости будем соответственно реагировать", - сообщил Ляшко.

Он добавил, что решение о запрете или приостановке любой хозяйственной деятельности в регионе принимается исключительно на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в соответствии с показателями заболеваемости.

Теги: #ивано_франковская #закрытие #общепит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:16 19.02.2021
На заседании СНБО не планировали закрывать телеканал "Прямой" - СМИ

На заседании СНБО не планировали закрывать телеканал "Прямой" - СМИ

05:53 07.02.2021
Кулеба: "украинцы должны быть готовы к действиям России в ответ на блокирование "каналов Медведчука"

Кулеба: "украинцы должны быть готовы к действиям России в ответ на блокирование "каналов Медведчука"

19:32 03.02.2021
Молдова 12 февраля лишится железнодорожного сообщения из-за убытков

Молдова 12 февраля лишится железнодорожного сообщения из-за убытков

15:34 03.02.2021
Дела, в которых фигурируют Байден и Порошенко, уже закрыты, сообщают в "Евросолидарности"

Дела, в которых фигурируют Байден и Порошенко, уже закрыты, сообщают в "Евросолидарности"

22:41 29.01.2021
Франция закрывает границы со странами, не входящими в ЕС - премьер-министр

Франция закрывает границы со странами, не входящими в ЕС - премьер-министр

20:44 27.01.2021
Норвегия закроет границы из-за COVID-19, в страну смогут въехать только подданные королевства

Норвегия закроет границы из-за COVID-19, в страну смогут въехать только подданные королевства

17:19 21.01.2021
Антитабачники призывают Госпотребслужбу активнее реагировать на нарушения табачного законодательства в общепите

Антитабачники призывают Госпотребслужбу активнее реагировать на нарушения табачного законодательства в общепите

17:57 14.01.2021
Проверки общепита на горнолыжных курортах Ивано-Франковской области будут проведены 15 января

Проверки общепита на горнолыжных курортах Ивано-Франковской области будут проведены 15 января

10:25 13.01.2021
Закрыто дело по факту возможной госизмены Кучмы и Ермака – СБУ

Закрыто дело по факту возможной госизмены Кучмы и Ермака – СБУ

18:13 12.01.2021
Украинский общепит сократил выручку на четверть за первые три дня январского локдауна

Украинский общепит сократил выручку на четверть за первые три дня январского локдауна

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Советник главы ОПУ назвал решение СНБО о санкциях против Медведчука "проявлением нового формата политики президента"

Медведчук назвал санкции незаконными и заявил, что не собирается бежать

Три взрыва прогремели в Кабуле, пять человек погибли

В Украине за сутки 6295 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4539 человек – Степанов

Данилов: Медведчук и его супруга - террористическая группировка, которая финансирует боевиков ОРДЛО

ПОСЛЕДНЕЕ

На Прикарпатье разворачивают мобильный госпиталь на 120 койко-мест - Аваков

Зеленский: В текущем году начнутся работы по созданию Музея Революции Достоинства

В Украине ожидается потепление, в Киеве возможен снег

Суд зачел Навальному еще 1,5 месяца в срок по "делу Ив Роше", в колонии он проведет почти 2,5 года

Советник главы ОПУ назвал решение СНБО о санкциях против Медведчука "проявлением нового формата политики президента"

Медведчук назвал санкции незаконными и заявил, что не собирается бежать

Тегеран назвал недостаточным отказ США от новых санкций для изменения позиции Ирана в вопросе СВПД

Четвертую ночь в ряде городов Каталонии не утихают беспорядки из-за ареста рэпера

Под Харьковом спасатели погасили пожар в цеху по производству пластиковых изделий

Зеленский провел совещание по стратегии реинтеграции временно оккупированных территорий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА