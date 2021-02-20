Суд зачел Навальному еще 1,5 месяца в срок по "делу Ив Роше", в колонии он проведет почти 2,5 года

Московский городской суд зачел оппозиционеру Алексею Навальному 1,5 месяца домашнего ареста в срок лишения свободы по так называемому "делу Ив Роше".

Это следует из решения Мосгорсуда по жалобам адвокатов на решение о замене условного срока Навальному на реальный.

Суд зачел в срок отбывания наказания нахождение Навального под домашним арестом и содержание под стражей. Таким образом, в колонии ему остается провести около 2,5 лет.

Навальный вернулся в Россию 17 января и после прилёта был задержан в аэропорту на основании объявления его в розыск со стороны ФСИН.

Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении.

Навальный и его сторонники настаивают, что оппозиционер был отравлен в России боевым нервно-паралитическим веществом. В России заявляют, что западные структуры не предоставили необходимых доказательств отравления, и вся история является антироссийской провокацией.