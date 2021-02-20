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11:08 20.02.2021

Медведчук назвал санкции незаконными и заявил, что не собирается бежать

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Медведчук назвал санкции незаконными и заявил, что не собирается бежать

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук считает, что введение в отношении него и супруги санкций является незаконным.

"Против меня и моего товарища по фракции Тараса Козака, а также членов наших семей незаконно, без каких-либо доказательств ввели санкции. Как специалист в области права могу сказать: все те санкции, которые вводятся действующей властью по отношению ко мне, моей семье, моим соратникам и журналистам, являются незаконными и не могут применяться иначе, как по решению суда", - заявил Медведчук.

По его словам, то, что "творит сегодня власть, можно назвать только "торжеством" беспредела, анархии и беззакония".

При этом политик подчеркнул, что он него не добьются, что он "предаст свои принципы, свою страну, … испугается и сбежит".

Как сообщалось, СНБО ввел санкции против народного депутата от фракции ОПЗЖ Медведчука и его супруги Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

 

Теги: #реакция #медведчук #санкции
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