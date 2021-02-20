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10:35 20.02.2021

Под Харьковом спасатели погасили пожар в цеху по производству пластиковых изделий

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Под Харьковом спасатели погасили пожар в цеху по производству пластиковых изделий

Спасатели полностью ликвидировали пожар, который начался в пятницу вечером в цеху по производству пластиковых изделий в пгт Песочин Харьковской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило на номер 101 в 19:26 19 февраля.

"На момент прибытия первых подразделений стало известно, что горит одноэтажное здание цеха по производству пластиковых изделий площадью более 2500 кв.м. Внутри здания стоял автомобиль "ВАЗ 2121", который также горел. Площадь пожара составляла 1000 кв.м. Существовала угроза распространения огня на соседние объекты", - говорится в сообщении.

Учитывая ситуацию, руководитель тушения пожара повысил уровень сложности пожара до 2-го и вызвал дополнительные силы и средства.

В борьбе с огнем участвовали 42 спасателя, 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники ГСЧС, в том числе 2 автомобиля Национального университета гражданской защиты Украины, а также пожарный поезд и автоцистерна МПК.

Разведка пожара не обнаружила внутри горящего помещения присутствия людей. На тушение огня подали 7 пожарных стволов, работали 4 звена газодымозащитной службы.

В 22:03 произошла локализация пожара, в 4:28 - окончательная ликвидация. Пострадавших нет.

Спасателям удалось предотвратить распространение пламени на большую площадь и защитить два соседних здания.

Причина возникновения пожара и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.

Теги: #цех #пожар #харьковская_область
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