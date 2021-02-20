Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по стратегии реинтеграции временно оккупированных территорий и развитию мощной системы национальной безопасности и обороны.

Как сообщает пресс-служба президента в субботу, в частности, речь шла о том, что уже сейчас государство разрабатывает эффективные инструменты безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий.

Этот процесс будет включать создание международной коалиции для поддержки усилий Украинского государства по восстановлению территориальной целостности на всех переговорных площадках, возобновление переговоров на международном уровне по деоккупации Крыма, реинтеграцию детей и молодежи, наработки механизмов решения жилищных проблем, обеспечение информационного суверенитета, доступа к административным услугам проживающих на временно оккупированных территориях.

Также речь шла об укреплении украинской армии, которая будет функционировать в соответствии с принципами, нормами и стандартами государств-членов НАТО.

Президент дал поручение министру обороны Андрею Тарану выработать четкий план комплектации Вооруженных сил образцами новой и качественно отремонтированной техники, сроки развития профессиональной армии. Глава государства также настаивает на обеспечении всех категорий военнослужащих ВСУ высокой заработной платой и выработке четкой программы обеспечения жильем всех военных, которые в этом нуждаются.

Дополнительно на совещании рассмотрели развитие стратегических отраслей промышленности. Зеленский поставил задачу увеличить долю оборонного заказа, улучшить менеджмент в этой сфере, предоставить план развития космической отрасли.