Три взрыва прогремели в Кабуле, пять человек погибли
Не менее пяти человек погибли, двое получили ранения в субботу в результате трех взрывов в Кабуле, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя местной полиции.
Среди погибших есть солдаты и полицейские.
Два взрыва прогремели с разницей в 15 минут, третий - двумя часами позже: подорваны полицейский и гражданский автомобили, еще одно взрывное устройство сработало в районе, где особенно часто появляются солдаты национальной армии.
Ответственность за подрывы пока никто на себя не взял.
Полиция начала расследование.