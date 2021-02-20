Три взрыва прогремели в Кабуле, пять человек погибли

Не менее пяти человек погибли, двое получили ранения в субботу в результате трех взрывов в Кабуле, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя местной полиции.

Среди погибших есть солдаты и полицейские.

Два взрыва прогремели с разницей в 15 минут, третий - двумя часами позже: подорваны полицейский и гражданский автомобили, еще одно взрывное устройство сработало в районе, где особенно часто появляются солдаты национальной армии.

Ответственность за подрывы пока никто на себя не взял.

Полиция начала расследование.