События

09:31 20.02.2021

Чета Зеленских почтила подвиг Героев Небесной Сотни

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Чета Зеленских почтила подвиг Героев Небесной Сотни

В День памяти Героев Небесной Сотни президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили подвиг участников Революции Достоинства в Киеве.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана.

"Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане. Мы не имеем права не выяснить имена всех виновных в этом. Мы не имеем права не построить именно ту страну, за которую они отдали свои жизни. Вечная память всем, кто погиб за будущее Украины", - отметил Зеленский.

Президентская чета также сделала первый удар в Колокол Достоинства, который 20 февраля будет звонить по каждому погибшему Герою Небесной Сотни.

Колокол установлен и открыт на территории будущего Национального мемориала Героев Небесной Сотни в центре столицы. На памятнике размещена надпись "Слава Украине! Небесной Сотне слава!"

Теги: #память #небесная_сотня
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