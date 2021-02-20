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08:45 20.02.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 110,7 млн, число жертв - 2,45 млн - университет Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 110,7 млн, число жертв - 2,45 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 110 млн 723 тыс. 229 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 452 тыс. 39, выздоровели около 85 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 28 млн 4 тыс. 315 инфицированных COVID-19, зафиксировано 495 тыс. 693 летальных исхода, излечились более 18 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 977 тыс. 387, число скончавшихся - 156 тыс. 212, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 10 млн 84 тыс. 208 заболевших, из них умерли 244 тыс. 737 человек, вылечились более 8,9 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 316,1. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 528 человек, Индии - 113, Бразилии - 1 тыс. 147.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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