В Украине за сутки 6 295 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4 539 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 6 295 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 4 539 человек, умерло 73 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"6 295 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 февраля 2021 года. В частности, заболели 429 детей и 223 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 225 человек; летальных случаев - 73; выздоровело – 4 539 человек", - написал министр на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Днем ранее, 19 февраля министр информировал о 6 531 новом случае инфицирования COVID-19, 18 февраля было зафиксировано 6 237 новых случаев коронавирусной болезни, 17 февраля сообщалось о 4 286 случаях COVID-19, 16 февраля министр сообщал о 3 143 новых случаях инфицирования COVID-19, 15 февраля было зафиксировано 2 332 новых случаев коронавирусной болезни, 14 февраля сообщалось о 3 094 случаях инфицирования COVID-19, 13 февраля было 5 182 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 299 967 человек, 25 045 человек - умерли, выздоровели – 1 144 516 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и г.. Киев (415).

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/