События

08:24 20.02.2021

В Украине за сутки 6 295 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4 539 человек – Степанов

2 мин читать
В Украине за сутки 6 295 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4 539 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 6 295 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 4 539 человек, умерло 73 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"6 295 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 февраля 2021 года. В частности, заболели 429 детей и 223 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 225 человек; летальных случаев - 73; выздоровело – 4 539 человек", - написал министр на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Днем ранее, 19 февраля министр информировал о 6 531 новом случае инфицирования COVID-19, 18 февраля было зафиксировано 6 237 новых случаев коронавирусной болезни, 17 февраля сообщалось о 4 286 случаях COVID-19, 16 февраля министр сообщал о 3 143 новых случаях инфицирования COVID-19, 15 февраля было зафиксировано 2 332 новых случаев коронавирусной болезни, 14 февраля сообщалось о 3 094 случаях инфицирования COVID-19, 13 февраля было 5 182 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 299 967 человек, 25 045 человек - умерли, выздоровели – 1 144 516 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и г.. Киев (415).

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/

Теги: #статистика #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:45 20.02.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 110,7 млн, число жертв - 2,45 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 110,7 млн, число жертв - 2,45 млн - университет Хопкинса

08:40 20.02.2021
В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

07:47 20.02.2021
Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

07:10 20.02.2021
Глава Пентагона подтвердил приверженность США наращиванию военного потенциала Украины для защиты от российской агрессии

Глава Пентагона подтвердил приверженность США наращиванию военного потенциала Украины для защиты от российской агрессии

07:03 20.02.2021
Реформа "Укроборонпрома" начата,  в результате трансформации в холдинг "Оборонительные системы Украины" планируется включить 65 предприятий - Гусев

Реформа "Укроборонпрома" начата,  в результате трансформации в холдинг "Оборонительные системы Украины" планируется включить 65 предприятий - Гусев

05:01 20.02.2021
Харьковские старшеклассники считают основными проблемами дистанционного образования чрезмерную нагрузку, нехватку живого общения со сверстниками и отсутствие мотивации

Харьковские старшеклассники считают основными проблемами дистанционного образования чрезмерную нагрузку, нехватку живого общения со сверстниками и отсутствие мотивации

02:03 20.02.2021
С 20 по 23 февраля на станции метро "Харьковская" не будет работать один из вестибюлей из-за замены турникетов - КГГА

С 20 по 23 февраля на станции метро "Харьковская" не будет работать один из вестибюлей из-за замены турникетов - КГГА

00:55 20.02.2021
Полицейскими открыто 2 уголовных дела о подделке справок об отсутствии коронавируса - Геращенко

Полицейскими открыто 2 уголовных дела о подделке справок об отсутствии коронавируса - Геращенко

23:02 19.02.2021
Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура" 22 февраля - ОП

Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура" 22 февраля - ОП

22:18 19.02.2021
Решение СНБО о введении санкций против Медведчука однозначно соответствует защите национальных интересов, считают в "Слуге народа"

Решение СНБО о введении санкций против Медведчука однозначно соответствует защите национальных интересов, считают в "Слуге народа"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Данилов: Медведчук и его супруга - террористическая группировка, которая финансирует боевиков ОРДЛО

В "ОПЗЖ" заявляют, что введение санкций против Медведчука и его супруги – репрессии, нарушение Конституции и уничтожение украинской демократии

Решение СНБО о введении новых санкций основывается, в частности, на материалах СБУ - Баканов

Послы G7 в Украине считают приоритетами на 2021 год реформирование ВСП и КС, а также усиление уголовной ответственности за недостоверное декларирование

СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены из-за финансирования терроризма - Данилов

ПОСЛЕДНЕЕ

США не намерены ослаблять санкционный режим в отношении Ирана до переговоров - Белый дом

Европа в вопросе СВПД встала на сторону Байдена и не может более быть посредником в вопросе восстановления сделки - иранская газета

США продолжат настаивать, чтобы третьи страны не поставляли оружие в Иран

Глава МАГАТЭ в субботу проведет переговоры в Тегеране

Иранская ядерная сделка будет одной из главных тем видеоконференции министров иностранных дел ЕС с госсекретарем США

Данилов: Медведчук и его супруга - террористическая группировка, которая финансирует боевиков ОРДЛО

Возврат нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" в госсобственность является одновременно вопросом и национальной, и энергетической безопасности, считают в "Слуге народа"

В “Европейской солидарности” надеются, что решение СНБО о введении новых санкций имеет под собой юридические основания  - Фриз

Байден призывает заняться проблемой дестабилизирующего воздействия Ирана на Ближний Восток

Байден не собирается приглашать РФ в G7 - Белый дом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА