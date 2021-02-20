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07:47 20.02.2021

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 19 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска вели прицельный огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра. Вблизи Луганского вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из гранатометов различных систем, а у Южного - еще и из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко Водяного, что на Приазовье противник совершил дистанционное минирование местности в направлении наших позиций минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1…На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь. Боевых потерь среди наших воинов нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 20 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Новгородского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования Российской Федерации открыли прицельный обстрел наших позиций из минометов 120-го калибра, выпустив при этом более тридцати мин…Боевых потерь среди наших воинов нет", - подытожили в штабе ООС.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/

Теги: #оос #сводка #украина
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