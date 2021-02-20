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07:10 20.02.2021

Глава Пентагона подтвердил приверженность США наращиванию военного потенциала Украины для защиты от российской агрессии

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Глава Пентагона подтвердил приверженность США наращиванию военного потенциала Украины для защиты от российской агрессии

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с главой Минобороны Украины Андреем Тараном укрепление стратегического партнерства между двумя странами.

"Министр обороны Остин подчеркнул, что США остаются непоколебимыми в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подтвердил приверженность США наращиванию потенциала вооруженных сил Украины для более эффективной защиты от российской агрессии и поблагодарил министра Тарана за вклад Украины в международную безопасность", - говорится в сообщении Пентагона.

Отмечается, что Остин также подчеркнул необходимость сохранения Украиной прогресса в проведении оборонных реформ.

В свою очередь министр Таран "выразил благодарность за постоянную поддержку США и подчеркнул свою приверженность преобразованию оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО".

Теги: #сша #переговоры #украина #пентагон
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