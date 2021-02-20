Реформа "Укроборонпрома" начата,  в результате трансформации в холдинг "Оборонительные системы Украины" планируется включить 65 предприятий - Гусев

УРеформа государственного концерна "Укроборонпром" начата, согласно постановления Кабинета министров Украины № 1229 от 9 декабря 2020 года. в результате трансформации ГК "Укроборонпром" в холдинг "Оборонительные системы Украины" планируется включить 65 предприятий, заявил генеральный директор концерна Юрий Гусев.

"Концерн действует во исполнение постановления Кабинета министров Украины № 1229 от 9 декабря 2020 года. Таким образом, из состава концерна уже выведено 17 государственных предприятий и передано корпоративные права двух АО. На сегодня Укроборонпром насчитывает 118 предприятий, из которых 21 - на временно оккупированной территории. Еще два предприятия планируется передать в Государственное космическое агентство Украины. Поэтому большая реформа Укроборонпрома, которую поручил реализовать президент Украины Владимир Зеленский, фактически начата 21 декабря 2020 подписанием приказа о корпоратизации концерна, продолжается по дорожной карте…Напомню, в результате трансформации в холдинг "Оборонительные системы Украины" планируется включить 65 предприятий", - написал Гусев на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в в пятницу вечером.

Источник: https://www.facebook.com/Husyev/posts/764211991191473