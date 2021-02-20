Европа в вопросе СВПД встала на сторону Байдена и не может более быть посредником в вопросе восстановления сделки - иранская газета

Европа после прихода к власти в США Джо Бадена полностью солидаризировалась с Вашингтоном в вопросе иранской ядерной программы и поэтому более не может выступать посредником вопросе восстановления соглашения по иранскому атому, пишет иранская газета Tehran Times.

Она отмечает, что США в настоящее время активизируют дипломатические усилия по достижению консенсуса с Европой по этому вопросу, эксперты высказывают надежду, что Евросоюз может спасти положение, "подготовив почву для того, чтобы Иран и США в конечном итоге полностью реализовали ядерную сделку".

"Но эти ученые мужи редко указывают на тот факт, что европейские страны, подписавшие ядерную сделку, официально именуемую Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), утратили нейтралитет, необходимый для того, чтобы действовать в качестве посредника. С тех пор, как Джо Байден победил на президентских выборах в США в ноябре, европейцы придерживаются еще более ястребиных взглядов, чем сам Вашингтон", - подчеркивается в публикации.

С приходом Байдена "европейцы быстро отказались от своего обещания спасти ядерную сделку, призвав к новым переговорам с Ираном, которые расширили бы СВПД и добавили к нему другие острые вопросы, такие как оборонительная ракетная программа Ирана и его региональная деятельность", пишет газета.

Она коснулась предложения ЕС о проведении неформальной встречи "шестерки" и Ирана.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде напомнил Западу, что США, выйдя из соглашения, "более не являются членом СВПД, и единственный способ получить членство в СВПД - это снять санкции", говорится в статье.

Издание подчеркивает, что "только две стороны СВПД, а именно Китай и Россия, могут гарантировать, что США вернутся к ядерной сделке после исправления ошибок, допущенных Трампом (экс-президент США - ИФ) в отношении Ирана".

"Поскольку "евротройка" (Британия, Франция и ФРГ - ИФ) работает над тем, чтобы проложить путь к возвращению США к СВПД без снятия санкций, у России и Китая есть уникальная возможность обеспечить разумное разрешение спора вокруг СВПД. Они должны дать понять Западу, что спор, разрешенный несправедливо, неизбежно вновь разразится в недалеком будущем", - считает газета.

Как накануне заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф, Вашингтон обязан без новых условий отменить антииранские санкции, восстановленные при прежней администрации США, и лишь затем Тегеран вернется к полному соблюдению условий СВПД.

"США признали, что требования госсекретаря США Майка Помпео пересмотреть резолюцию 2231 (СБ ООН - ИФ) не имеет законной силы. Мы согласны с этим. В соответствии с резолюцией 2231 США в обязательном порядке и действительно отменяют все санкции введенные, вновь введенные или озвученные Трампом", - написал министр в Twitter.

"Тогда мы немедленно дадим обратный ход всем корректирующим мерам (в отношении СВПД - ИФ)", - добавил он.

Накануне США уведомили членов СБ ООН, что отзывают требование о возобновлении санкционного режима против Ирана.

В августе 2020 года госсекретарь бывшей администрации США Майк Помпео пытался инициировать в Совбезе процедуру восстановления антииранских санкций, отмененных резолюцией СБ ООН 2231 после соглашения по иранскому атому (СВПД). Помпео в письме на имя председателя СБ ООН мотивировал свое предложение нарушением Ираном условий соглашения, которое сами Соединенные Штаты покинули в 2018 году.