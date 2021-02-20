С 20 по 23 февраля на станции метро "Харьковская" не будет работать один из вестибюлей из-за замены турникетов - КГГА

С 20 по 23 февраля на станции метро "Харьковская" не будет работать один из вестибюлей из-за замены турникетов, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации

"Вестибюль № 2 станции метро "Харьковская" (восточный вестибюль) временно не будет работать с 20 до 23 февраля в связи с заменой турникетов", - говорится в сообщении, на сайте КГГА в пятницу вечером.

Новые турникеты уже установлены и работают в вестибюле № 1 станции метро "Харьковская", а также на станциях метро "Площадь Льва Толстого", "Сырец", "Героев Днепра", "Контактовая площадь". Они принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, Kyiv Smart Card, карту киевлянина и бесконтактную банковскую карту.