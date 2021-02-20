Полицейскими открыто 2 уголовных дела о подделке справок об отсутствии коронавируса - Геращенко

Сотрудниками полиции открыто 2 уголовных дела о подделке справок об отсутствии коронавируса, рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Первое уголовное дело реализовано в декабре 2020 года по поводу подделки справок, которые продавали через интернет любому за 500 гривен. Вторая реализована вчера - в Краматорске группа мошенников сделала следующее: украинцы шли в туристические агентства и им говорили сдавать слюну для ПЦР-теста. Люди думали, что им делают реальный тест. Зато никто не делал, просто выдавали справку", - рассказал Геращенко в эфире телепрограммы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу вечером.

Геращенко отметил, что принимавших участие в этой мошеннической деятельности лицам предъявлены подозрения.

"По подсчетам следователей, за несколько месяцев злоумышленники заработали, можно сказать "из воздуха", 150 000 грн. Это будет добавлено к материалам следующей уголовного дела. Следователи полиции сейчас разрабатывают еще несколько преступных групп", - подчеркнул Геращенко.